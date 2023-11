Archivado en: •

En las próximas semanas, la selección Colombia jugaría la próxima ronda de las eliminatorias para el mundial. Para esta ocasión, la tricolor se encontraría con Brasil en un partido que siempre es uno de los más esperados en el mundo, debido a la gran calidad y rivalidad que se vive entre los dos equipos.

Pero, al parecer, este partido no se jugaría como se tiene pensando, pues varias personas han confirmado que no quieren seguir adelante con las eliminatorias en las que participe la Selección Colombia, hasta que no liberen al padre del jugador colombiano, Luis Díaz, el cual ya cumple ocho días desde que fue secuestrado por el grupo armado ELN.

Aunque en varias ocasiones han mencionado que se viene una pronta liberación, ni la familia del futbolista, ni el gobierno nacional ha confirmado esta información, por lo que no se tiene clara la fecha en la que Luis Manuel Díaz volvería a casa.

Por eso, como una forma de solidaridad con el jugador Luis Díaz, quien ha sido una ficha clave en los últimos partidos de las eliminatorias, muchos deportistas que se han puesto la camisa tricolor han invitado a sus compañeros a que no se juegue ningún partido hasta que el padre del ‘Lucho’ este nuevamente en casa, sano y salvo junto a su familia.

¿Quiénes se han manifestado?

Desde el pasado martes 31 de octubre varias personas han realizado marchas con el fin de pedir la liberación de Luis Manuel Díaz. Sin embargo, estos no han sido los únicos, pues varios jugadores de fútbol y entidades han dado a conocer su opinión y se han solidarizado con Lucho, quien según informaron algunos de sus familiares, desde que se enteró del secuestro no ha dormido, ni comido bien.

Camilo Zuñiga, quien perteneció a la selección tricolor en años anteriores, pidió por medio de redes sociales que no se jueguen más partidos hasta que el hombre vuelva a su casa. “Invito a todos mis colegas, para que tengamos más solidaridad con Lucho. Jugadores, no hay cabeza para jugar con una situación como esta. Si toca no jugar hasta que aparezca el papá de Lucho, hagámoslo muchachos, por favor”, afirmó.

Roy Barrera, embajador de Colombia en Londres, también dio a conocer su opinión y por medio de un video en la red social X, les pidió a los futbolistas no rodar la pelota hasta que no entreguen al padre de Luis Díaz. “Desde Londres exigen que el ELN libere al padre de ‘Lucho’ Díaz antes del 17 de noviembre y si no lo hacen que Colombia no juegue el partido de eliminatoria frente a Brasil hasta que sea liberado», agregó.

Desde Londres exigen que el ELN libere al padre de Lucho Díaz ANTES del 17 de Noviembre y si no lo hacen que Colombia NO juegue el partido de eliminatoria frente a Brasil hasta que sea liberado! Hemos reunido a futbolistas, entrenadores y fundaciones dedicadas al fútbol como… pic.twitter.com/Y4SWXyXljn — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 2, 2023



Hasta el momento no se conoce cuál será el futuro del padre de Luis Díaz, ni del partido de las eliminatorias. Sin embargo, con el paso de las horas, más personas se unen al llamado de liberación de Luis Manuel Díaz.

