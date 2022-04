Archivado en: • • •

Desde que Slash renunció en 1996 a Guns N’ Roses, diferentes guitarristas pasaron por la banda para colaborar y tratar de llenar su vacío. Paul Huge, Robin Finck, Buckethead, Richard Fortus y más artistas pasaron por la banda.

Biran May también fue uno de los que estuvo a punto de aparecer con los Gunners en su álbum ‘Chinese Democracy’, lanzado en el 2008. El guitarrista de Queen intentó colaborar en Catcher in the Rye, pero su experiencia fue “rara”.

«Fue una experiencia extraña. Creo que fue más o menos a mitad de camino. En ese momento, Axl era prácticamente un recluso», expresó May agregando que Rose solo trabajaba en su casa y bajaba en ciertas ocasiones mientras él estaba en el estudio al pie del cañón.

“De vez en cuando llamaba, se entusiasmaba y hablaba mucho, y luego volvía a irse. No creo que nada de lo que toqué entrara en el álbum», contó el guitarrista de Queen.

May había grabado su parte den 1999 y solo se enteró que no haría parte del álbum unas semanas antes de que Chinese Democracry saliera en el 2008. El guitarrista mostró su frustración, sin embargo, entendió que quizás Axl quería que solo aparecieran músicos de la banda