Cada vez falta menos para ver a Imagine Dragons en Colombia y los fanáticos se encuentra bastante emocionados luego del concierto que fue pospuesto en el 2022. Sin embargo, se anunció que uno de sus integrantes no estará.

Se trata de Daniel Platzman, baterista de la banda, quien no vendrá a Colombia ni ningún país de Sudamérica por problemas de salud. Quien lo anunció fue el mismo artista, con un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Hola a todos, no he estado bien. No puedo decirles el profundo arrepentimiento que tengo por decepcionar a nuestros increíbles fans sudamericanos, así como a mis compañeros de banda, pero necesito tomarme un poco de tiempo para concentrarme en mi salud. Los espectáculos continuarán, y espero estar de vuelta en el escenario muy pronto”, escribió.

Hey y’all, I have not been well. I can’t tell you the depths of regret I have for letting our incredible South American fans as well as my band mates down, but I need to take a little time to focus on my health. The shows will go on, and I hope to be back on stage very soon

— Daniel Platzman (@DanielPlatzman) March 4, 2023