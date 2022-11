Imagine Dragons se pronuncia sobre su gira en Latinoamérica e ilusiona a todos sus fans

Archivado en: •

El pasado 17 de octubre, todos los fanáticos de Imagine Dragons quedaron bastante tristes porque la banda tuvo que posponer sus shows en Latinoamérica. Todo esto, porque Dan Reynolds, cantante y líder del grupo tenía problemas de salud.

El anuncio tomó por sorpresa a todos los fanáticos, ya que el concierto era el 18 de octubre y la información se confirmó 24 horas antes. El grupo aseguró que intentarían volver lo más pronto a nuestro continente.

«Lamentamos mucho compartir que tenemos que posponer nuestros shows en Latinoamérica. En nuestros doce años como banda, nunca hemos tenido que cancelar una gira (…) Mantendremos a todo el mundo informado de las nuevas fechas, y lo sentimos mucho por aquellos que han hecho planes de viaje o de otro tipo para vernos», decía el texto.

La banda se volvió a referir a las fechas de Latinoamérica y en un trino que compartió en su cuenta de Twitter, dijeron que aún están intentando cuadrar todo.

“Para nuestros fans de Latinoamérica, hemos estado bastante ocupados armando las fechas del nuevo tour, y tendremos un anuncio para ustedes dentro de poco, lo prometemos. Estamos encontrando disponibilidad en todas las ciudades toma un minuto, pero ya casi lo logramos. Gracias por su paciencia”, dice el trino.

Con esto, dejan claro que los fanáticos pueden esperar un anuncio sobre las nuevas fechas en poco tiempo.

to our LATAM fans – we’ve been very busy getting together the new tour dates, and we will have an announcement for you (very) soon, we promise. finding availabilities in all those cities takes just a minute, but we are almost there. thanks for your patience 🙏

— Imagine Dragons (@Imaginedragons) November 1, 2022