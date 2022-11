Imagine Dragons en Bogotá: se filtra posible fecha de su concierto en el Coliseo Live

Archivado en: •

La banda estadounidense Imagine Dragons reveló que este 10 de noviembre anunciará las fechas de reprogramación de sus shows en Latinoamérica.

Recordemos que el pasado 17 de octubre tuvieron que suspender sus presentaciones en el continente debido a que el vocalista Dan Reynolds sufrió una fuerte hemorragia en sus cuerdas vocales, lo que inhabilitó a la banda a tan solo un día de presentarse en el Coliseo Live de la ciudad de Bogotá.

to our friends in Latin America ❤️ pic.twitter.com/XCW3SzayjJ

— Imagine Dragons (@Imaginedragons) October 17, 2022