Avril Lavigne fue interrumpida en los Juno Awards por activista sin brasier

Un hecho bastante curioso sucedió en la gala de los Juno Awards en la que una activista se subió al escenario para hacer una protesta. La mujer estaba en topless, e interrumpió a Avril Lavigne.

Mientras Avril estaba hablando, una mujer con un pantalón de talle alto subió al escenario con algunas frases escritas en su cuerpo. En la parte de arriba, ella no llevaba nada puesto, por lo que en la televisión censuraron las imágenes.

En su cuerpo, la mujer tenía escritas las siguientes frases: “save green belt” y “land back”, que traducen salva el cinturón verde y tierra de regreso. Según lo que se supo, es que hay una parte de Ontario, Canadá, en la que varios promotores inmobiliarios quieren invertir para hacer proyectos de residencias e industriales que habían sido prohibidos, por eso la protesta de la mujer.

Sin embargo, ante esta situación, Avril Lavigne se mostró un poco en desacuerdo y reaccionó en cuanto vio que la mujer estaba en el escenario. Mientras la cantante hablaba, una mujer subió y ella en un principio la ignoró.

Luego de eso, a medida que la cantante siguió hablando, pero se percató que la mujer seguía en el escenario. En ese momento paró y le dijo que se bajara. “Get the fuck off, bitch” fueron las palabras que utilizó, mientras la seguridad intentaba que la mujer se fuera.

La cantante no se volvió a referir al hecho y luego cuando le entregaron el premio TikTok Juno Fan Choice hizo una broma sobre el tema

“Ahora, que nadie intente nada esta vez, o la canadiense que hay en mi saldrá y joderé a una zorra”, dijo.

Inclusive, en un trino que compartió para volver a agradecerles a sus fans, Avril escribió posdata: lárgate de una put@ vez”.

