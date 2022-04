¿Volverán los casetes? Machine Gun Kelly y Avril Lavigne están entre los más vendidos de 2022

Archivado en: • •

Los casetes, fueron un formato de grabación de sonido que, pese a que nació con la utilidad de grabar voz y dictados, con el tiempo evolucionó y se convirtió en uno de los principales medios de publicación de música.

Su mayor auge se dio en 1979, cuando se popularizó el reproductor portátil de cassettes, el famoso Walkman. Sin embargo a finales de los 90’s comenzaron a entrar de declive con la llegada de los Cd’s,

Aunque actualmente se consideran obsoletos, lo cierto es que el año pasado se reportó un aumento de 13% de compra, incluso hay artistas que actualmente están teniendo buenos números con la venta de casetes.

Le puede interesar: 5 datos curiosos de ‘Dark Side Of The Moon’, el exitoso álbum de Pink Floyd

Official Charts Company, la compañía encargada de las listas de popularidad oficiales de fonogramas y videogramas en el Reino Unido, publicó el listado de los artistas y las bandas que más han vendido en este formato en lo que lleva del año.

Entre esta lista encabeza el cantante estadounidense Machine Gun Kelly con su sexto álbum de estudio ‘Mainstream Sellout’, seguido de Avril Levigne con ‘Love Sux’.

Iron Maiden también se encuentra en la lista, en el lugar 11, con su disco ‘The Number Of The Beast’.

Aquí le mostramos la lista completa:

1 ’23’ – Central Cee

2 ‘Mainstream Sellout’ – Machine Gun Kelly

3 ‘Love Sux’ – Avril Lavigne

4 ‘Dawn FM’ – The Weeknd

5 ‘The Overload’ – Yard Act

6 ‘Amazing Things’ – Don Broco

7 ‘Never Let Me Go’ – Placebo

8 ‘Give Me The Future’ – Bastille

9 ‘Night Call’ – Years & Years

10 ‘Fix Yourself Not The World’ – Wombats

11 ‘The Number Of The Beast’ – Iron Maiden

12 ‘Crash’ – Charli XCX

13 ‘FTHC’ – Frank Turner

14 ‘Who Cares’ – Rex Orange County

15 ‘Blue Banisters’ – Lana Del Rey

16 ‘The Gods We Can Touch’ – Aurora

17 ‘Homesick’ – Sea Girls

18 ‘World I Understand’ – The Sherlocks

19 ‘Fever Dreams Pts 1-4’ – Johnny Marr

20 ‘The Dream’ – Alt-J

21 ‘Who Do You Pray To’ – Sam Tompkins

22 ‘Now Or Whenever’ – Spector

23 ‘Pier Pressure’ – Arrdee

24 ‘The Boy Named If’ – Elvis Costello & The Imposters

25 ‘Greatest Hits’ – Queen

26 ‘Guardians Of The Galaxy – Awesome Mix 1’ Original Soundtrack

27 ‘Torpedo – Feeder

28 ‘Guardians Of The Galaxy – Awesome Mix 2’ Original Soundtrack

29 ‘Happy Place’ – Saint Phnx

30 ‘Impera’ – Ghost