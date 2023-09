Archivado en: •

La final del Super Bowl 2024 se llevará a cabo el próximo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada, y aunque aún falta un montón de tiempo, desde ya están empezando los preparativos de los que será su Show de Medio Tiempo, el cual se caracteriza por ser una de las presentaciones más esperadas de todos los años en el mundo.

Cabe mencionar que el Show de Medio Tiempo se caracteriza por reunir en su presentación a los artistas más destacados e importantes de la industria musical a nivel mundial. Incluso, es uno de los eventos deportivos más peleados tanto por los asistentes como por las marcas para poder estar allí. Estas últimas con el fin de poder pautar, pues debido a su gran importancia, alcance y difusión alcanza una gran audiencia a nivel global.

Artistas y bandas del nivel de: Red Hot Chili Peppers, Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott, Coldplay, Lady Gaga, Maroon 5, Travis Scott, Bruno Mars, U2, Beyoncé, Michael Jackson, entre muchos otros han pasado por la historia del mítico show. Por tal razón, los organizadores no han escatimado esfuerzos y ya se empieza rumorar quienes tocarán en el descanso de la competición.

¿AC/DC en el Show de Medio Tiempo?

Justamente, el gobernador de Nevada, Joe Lombardo, en medio de una entrevista con ‘Las Vegas Review Journal’ afirmó que quiere que sea AC/DC el grupo protagonista en este espacio. Cuando le preguntaron no lo dudo más de dos segundos: “¡AC/DC!, iba a gritarlo, pero sí, tráiganlos de regreso”.

Cabe mencionar que en los 58 años de historia de esta mítica competición han sido pocos los artistas de rock que han sido protagonistas en el entretiempo de la final de este deporte. Algunos de los últimos han sido: The Who en 2010, Bruce Springsteen en 2009 o Tom Petty en 2008. Antes de ellos también habían estado durante el espectaculo Prince y The Rolling Stones.

Por otro lado, hay que resaltar que la NFL considera la popularidad, el género musical y el tipo de actuación de los artistas a la hora de elegirlos para el entretiempo. No obstante, la organización solo ofrece una lista de artistas que recomienda la ciudad, quien es la encargada de dar el ‘sí’ definitivo. Esto significa que la banda australiana está más cerca de ser una de las posibles opcionadas para dicho evento.

