“Suena horrible”: ¿Axl Rose podría volver a reemplazar a Brian Johnson en AC/DC?

Si hablamos de cantantes emblemáticos para la historia del rock, obligatoriamente tenemos que mencionar a Axl Rose, líder de Guns N’ Roses. Sin embargo, muchos también recuerdan cuando se fue de gira con AC/DC y se trata de un tema que todavía genera polémica y todo tipo de comentarios en los fanáticos.

Son muchas las personas que recuerdan que AC/DC tuvo un momento de emergencia luego de que Brian Johnson tuviera que dejar de cantar por el riesgo inminente de quedarse sordo. Por eso, en ese momento, se anunció que Axl Rose lo iba a reemplazar en la gira ‘Rock or Bust’.

Esto fue todo un momento en la historia del rock, pues Axl iba a liderar la banda para que pudiera continuar por un tiempo sin Brian. El artista explicó todo su diagnostico y lo que iba a suceder con la gira en ese momento.

Según contó, después de una serie de pruebas que le hicieron varios especialistas, le dijeron que si seguía presentándose en grandes escenarios iba a arriesgarse a sufrir sordera total. Además, el cantante dijo que, para ese momento, ya había notado una pérdida parcial de la audición e inclusive, que esto había iniciado a afectarle en su puesta en escena.

Para ese momento, dijo que tenía dificultad de oír las guitarras en los conciertos y que no escuchaba con claridad a otros músicos. El artista dijo que inició a temer por su calidad de actuación.

En ese momento, Axl Rose fue el encargado de reemplazar a Brian Johnson en AC/DC y generó muchas reacciones. Por un lado, varias personas aseguraron que era un evento único y era un encuentro satisfactorio para muchos fanáticos, al ver que la banda iba a seguir. Sin embargo, otros fanáticos comentaron que no fue bueno y que no era el cantante que la agrupación debió tener.

Por eso, en caso de este escenario hipotético en el que Brian Johnson no pudiera seguir cantando en la actualidad, le preguntamos a algunos de nuestros locutores si sería una buena opción que llegará Axl Rose.

¿Axl Rose podría reemplazar a Brian Johnson?

Juan Kiss, Julio César Escovar, Luis Carlos Guerrero y Camilo Ramírez nos dieron sus opiniones sobre un posible escenario en el que AC/DC se quede sin cantante de nuevo. Sin embargo, la mayoría aseguró que no piensa que el reemplazo pueda volver a ser Axl Rose.

En primer lugar, Juan Kiss y Julio Escovar dijeron que es necesario traer a colación la calidad vocal que tiene Axl en estos momentos.

Por un lado, Juan Kiss comentó que, en este momento de su vida, Axl Rose no suena como en 1990. Sin embargo, cree que para esa época tenía más voz y hubiera podido ser una opción para reemplazar a Brian Johnson.

“No, me parece que suena horrible, sobre todo en este momento de su vida Axl Rose cantando canciones de AC/DC, no sé cómo le hubiera sonado por allá en 1990 tal vez que tenía más voz, pero no me gusta, no me gusta Axel Rose reemplazando a Brian Jhonson en AC/DC”, dijo.

Julio César Escovar mencionó que, cree que AC/DC vivió un milagro luego de que encontraron a Brian Johnson tras la muerte de Bon Scott. Sin embargo, asegura que las voces son la identidad de la banda y un reemplazo en la actualidad sería muy difícil.

“Y las voces son gran parte obviamente de la identidad de una banda, entonces lograr un reemplazo así sería igual a tratar de encontrarle un reemplazo en los Guns N’ Roses a Axl Rose”, comentó.

Luis Carlos Guerrero opinó que solamente en caso de emergencia, como ya sucedió. Sin embargo, menciona que es muy difícil combinar los estilos y más de una banda como AC/DC que, por eso, en su momento, entró Brian Johnson.

“Axl rose como el vocalista de AC/DC, solamente de emergencia, (…) además, el estilo es tan propio de una banda como AC/DC que, de hecho, por eso es que se iba a acabar en su momento, porque cuando fallece Bon Scott un estilo de la banda que combinara con lo que estaban haciendo era imposible y, de hecho, por eso entra Brian Johnson”, aseguró.

Por eso, asegura que, si se trata de los estilos y las voces características de una de las bandas más influyentes en el rock, prefiere que cada uno esté por separado.

Por el mismo camino piensa Camilo Ramírez, quien dice que descartaría a Axl Rose y más que todo por el tiempo de vida que le puede quedar a AC/DC. Además, porque en estos momentos el artista está concentrado en lo que pueda pasar con Guns N’ Roses y también la ilusión de los fanáticos que pueda llegar nueva música.

Además, en cuanto el momento en que Axl Rose fue cantante de AC/DC, Julio César Escovar comentó que se trató de un “ejercicio bonito”, pero más allá de eso, no sería algo sostenible en el tiempo.

Tampoco lo ve probable en el caso de que quieran sacar nueva música y porque no cree que encaje.

“No siento que sea algo que le sirva a AC/DC en el momento de decir vamos a grabar un nuevo disco. Yo no lo veo pasando, no me encaja”, dijo.