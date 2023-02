“No podemos creerlo”: Metallica hace chiste sobre el show de Rihanna en el Super Bowl

Archivado en: •

En el show de medio tiempo del Super Bowl 2023 Rihanna regresó a los escenarios tras más de cinco años sin presentarse ante un público. Por lo cual millones de fanáticos de todo el mundo esperaban ver su espectáculo en tan importante encuentro deportivo.

Fue así como, durante el entretiempo, la intérprete de ‘Umbrella’ descrestó a los miles de asistentes con su show de cerca 13 minutos en donde llamó la atención, no solo por su indiscutible talento, sino por su estómago, que demostraría que estaba en embarazo por segunda vez.

Mire también: Tráilers tras Super Bowl 2023: vea la lista completa; ‘The Flash’, ‘Transformers’ y más

Aunque para muchos la presentación de Rihanna fue un completo espectáculo para algunos otros no lo fue, pues varios criticaron el uso de playback de la cantante y la poca creatividad durante el show, considerado como uno de los más importantes.

Al respecto, cientos de comentarios, reacciones y hasta burlas se viralizaron en redes sociales. Incluso, la reconocida banda Metallica se pronunció sobre el show de Rihanna con un divertido video que publicaron en redes sociales.

Después de la histórica presentación de Rihanna en el Super Bowl, la banda de metal compartió en sus redes sociales un fragmento de su aparición en Carpool Karaoke de The Late Show en el 2017 en done salen interpretando parte de la canción ‘Diamonds’ de Rihanna.

Sin embargo, más allá del video en el que cantan la canción con la que la artista cerró su presentación en el Super Bowl, lo que llamó la atención fueron las palabras con la que acompañaron la publicación.

Mire también: Super Bowl: ¿cuáles han sido las mejores presentaciones del medio tiempo?

“No podemos creer que Rihanna no nos preguntara si queríamos ser sus coristas”, escribió la banda junto al video.

En el video se observa aRoberto Trujillo, Lars Ulrich y Kirk Hammett sacando su estrella pop que llevan por dentro, pues los tres comienzan a cantar mientras el vocalista James Hetfield parece estar avergonzado mientras se ríe.

We can’t believe @rihanna didn’t ask us to be her backup singers…#SuperBowlLVII #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/OyWgQNyyWD

— Metallica (@Metallica) February 13, 2023