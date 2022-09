‘Winnie The Pooh’: lanzan sangriento tráiler de la nueva película

Archivado en: •

A comienzos de este 2022, el personaje animado ‘Winnie The Pooh’, que fue creado en el año 1926, pasó a ser dominio público en Estados Unidos, lo que significa que puede ser usado para realizar diferentes versiones o producciones, sin infringir los derechos de autor.

La liberación de los derechos del personaje inspiró al director Rhys Frake-Waterfield a presentar una nueva y sangrienta versión titulada ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ (Winnie the Pooh: Sangre y Miel).

Luego de presentar las primeras imágenes de la producción, hoy les mostramos el tráiler oficial de la aterradora y sangrienta versión del tierno oso, que de seguro nos pondrá los pelos de punta.

En el tráiler oficial podemos ver a Christopher Robin en su versión adulta regresar al Bosque de los 100 Acres, lugar que no visitaba desde un largo tiempo y en el que dejó a sus amigos el oso Winnie the Pooh y el cerdito Piglet, que cambiaron mucho y solo quieren una cosa: venganza.

Los personajes buscan venganza por sentirse abandonados por Robin y cometen actos sangrientos en contra de los que llegan al bosque.

Hasta el momento no se sabe la fecha de estreno de la película, pero aseguran que será “muy pronto”.