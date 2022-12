“Viví engañada”: Mujer se viraliza al revelar que su esposo la engañaba con su hermano

TikTok se ha convertido en una plataforma que le permite al usuario compartir toda clase de contenido, desde bailes, retos, tutoriales, bromas o historias que provocan toda clase de reacciones.

Algunos videos se vuelven más virales que otros, como es el caso de la usuaria ‘benyylareina’, quien en dicha red social reveló la triste historia de su vida sentimental.

La usuaria compartió un video en el que muestra a su esposo y a su hermano caminando y tomados de la mano con un texto en el que revelaba que durante 20 años vivió engañada, pues su esposo y su hermano andaban juntos y ella ni cuenta se había dado.

“Viví engañada 20 años, ahora entiendo porque se me perdía mi ropa y pretextos de viajes, el de negro es mi esposo y el otro mi hermano”, decía el video en el que los sujetos caminaban cogidos de la mano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chisme Fresco (@chismefrescodefamosos)

La publicación ya suma más de tres millones de reproducciones y cientos de comentarios por parte de los internautas, de hecho, hubo algunos que no le creyeron.

Tras la reacción de la gente, la mujer decidió pronunciarse al respecto en un video que dura 3 minutos donde ella cuenta detalles de lo sucedido.

“Todo el mundo se está riendo de mi (…) parece como gracioso, pues es gracioso que tu marido se acueste con tu hermano y salga con él durante no se cuánto tiempo (…) pa’ empezar yo ya le tiré sus cosas y los corrí de la casa a los os (…) yo solamente le llevó un año (…) no es la primera vez que me pasa, me pasó cuando tenía 17 años yo, el tenía 16, y ahorita que tengo 40 me volvió a pasar, pero ya con mi esposo”, aseguró la mujer.

Además, aseguró que, aunque le duele lo que está pasando con su esposo, le duele más por su hermano, pues según ella a su esposo lo puede cambiar, pero su hermano es familia y no puede hacer nada.

“Lo de la ropa que se me perdía aclaro que es la ropa interior que se me perdía, yo decía pues bueno, es la ropa que me están robando en el tendedero (…) yo soy una persona que trabaja mucho y me he ido de viaje muchas veces y los he encontrado enfiestados (…) yo pensaba que alguien más me estaba robando mi ropa, pero no, desaparecía porque yo creo que el se hacía como transformer en la noche y usaba mi ropa”, dijo la mujer durante el video.