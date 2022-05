Todo el catálogo de Pink Floyd llega a la plataforma de TikTok

Archivado en: •

Pink Floyd anunció que, por primera vez, todo su catálogo musical llegó a la plataforma de videos más grande del momento: TikTok.

Los usuarios de la plataforma ya pueden realizar sus videos con la música oficial de la mítica banda, la cual está compuesta con un catálogo de 15 álbumes de estudio. La llegada de Pink Floyd llega con éxitos como ‘Money’, ‘Another Brick in the Wall (Part II)’, ‘Comfortably Numb’, ‘Wish You Were Here’ y ‘High Hopes’, entre otros.

No solo aparecerá en el TikTok Sound Library, Pink Floyd también utilizará la plataforma para publicar contenido de video exclusivo. Pink Floyd se ha caracterizado por sus espectaculares imágenes y ahora, con su llegada a la plataforma, amplia su presencia digital.

TikTok es el líder actual del marcado digital y los videos cortos. Actualmente tiene más de mil millones de usuarios y su crecimiento ha impulsado a muchos usuarios. Con la llegada de Pink Floyd se fomenta la realización de videos y contenidos en esta red social.

Este 30 de mayo, Pink Floyd celebró los 50 años del momento en que la banda entró al estudio para grabar el emblemático The Dark Side Of The Moon.