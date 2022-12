Video: Pablo Giralt y el emotivo relato tras la victoria de Argentina

El evento del año sin duda fue el Mundial de Qatar 2022 sobrepasando las expectativas de los hinchas del fútbol. Partido tras partido, el evento provocó un desborde de emociones, entre alegrías y tristezas.

El 18 de diciembre se disputó la final que daría a conocer el campeón del Mundial, tras 28 días de puro fútbol mañana y tarde, solo Francia y Argentina lograron ganarse el puesto a la final.

Un Mundial muy esperado para ambas selecciones, en especial Messi, pues este podría ser su último mundial.

Tras un partido bastante reñido, ambas selecciones la dieron toda en la cancha dejando el marcador 3-3, por lo que solo quedaba una opción, irse a penales y disputar la final de esta manera.

Finalmente, Argentina anotó los goles suficientes para llegar a la cima y llevarse la Copa Mundial. Pero no fueron los únicos que celebraron y lloraron por esta victoria.

El relato de Pablo Giralt que conmovió en redes

El periodista y locutor deportivo argentino, conmovió a millones de personas con su relato luego de que Argentina anotara el penal con el que se ganaron el título mundial.

“¡Vamos Argentina! No hay que dejar de creer porque se los dije siempre, cuando dolía el corazón, cuando te dolía el alma porque no podías más… pero hay que creer siempre y hay que soñar siempre (…) somos campeones del mundo porque no los merecemos y está bien. Si Leo ganaste, Gracias Dios por vivir este momento único en la vida. El mundo y la historia del fútbol mundial te lo reconoce”, dijo el periodista.

Su reacción provocó una gran oleada de comentarios por parte de los internautas, “grítalo Pablo”, “celébralo con el corazón, tú también te lo mereces”, “me hiciste llorar, que grande eres”, fueron algunos de los comentarios.