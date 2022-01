Una mujer se ganó 3 millones de dólares y no lo sabía hasta que revisó la bandeja de spam

Una mujer no sabía que había ganado un premio de lotería hasta que revisó su carpeta de correo no deseado o spam. Laura Spears, nombre de la afortunada, participó en el sorteo tras ver un anuncio en Facebook.

La mujer de 55 años, que reside en Míchigan, Estados Unidos, expresó que tras ver el anuncio ingresó a su cuenta y compró un boleto de la Lotería de Míchigan.

Días después estaba buscando un correo electrónico que había perdido, por lo que recurrió a la carpeta de spam. Fue allí cuando vio el correo que decía que había ganado un premio.

Laura Spears got the surprise of a lifetime when she checked her spam folder and realized she’d won a $3 million Mega Millions prize! ➡️ https://t.co/ZmCSxPDQR8 pic.twitter.com/HjFeLrL8kR

— Michigan Lottery (@MILottery) January 21, 2022