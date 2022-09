Tras cinco años sin nueva música, Nickelback presenta su álbum ‘Get Rollin’’

Archivado en: •

La banda de rock canadiense Nickelback anunció oficialmente el lanzamiento de su esperado álbum ‘Get Rollin’’, el cual saldrá a la venta el 18 de noviembre. Encabezado por el nuevo single ‘San Quentin’, el nuevo trabajo de los canadienses será su décimo álbum de estudio y su primer lanzamiento en cinco años.

‘San Quentin’ es una aventura rockera y vanguardista que anuncia la diversa gama de sonidos y canciones que vendrán en el nuevo trabajo discográfico. El sencillo se inspiró en un encuentro entre Chad Kroeger y un director de la prisión de alta seguridad de California.

«Hemos pasado los últimos años haciendo un disco a un ritmo que nos daba la libertad de crear y no podemos esperar a que todo el mundo escuche la nueva música», dice Nickelback. «Hemos echado de menos a los fans y estamos deseando dar vida a las nuevas canciones en el escenario, así que ¡a rodar!».

El décimo disco de estudio de la banda estará disponible a través de plataformas digitales y un CD físico. La edición de lujo incluirá cuatro temas extra: versiones acústicas de ‘High Time’, ‘Just One More’, ‘Does Heaven Even Know You’re Missing?’ y ‘Horizon’.

Get Rollin’ Tracklist:

San Quentin Skinny Little Missy Those Days High Time Vegas Bomb Tidal Wave Does Heaven Even Know You’re Missing? Steel Still Rusts Horizon Standing In The Dark Just One More High Time (Acoustic) * Does Heaven Even Know You’re Missing? (Acoustic) * Just One More (Acoustic) * Horizon (Acoustic) *

Con Get Rollin’, Nickelback continuará su legado como uno de los actos de rock más importantes de las últimas dos décadas.