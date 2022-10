“Todavía me afecta mucho”: Bono reveló que fue amenazado de muerte por su activismo

Bono es uno de los vocalistas más reconocidos de la industria del rock anglosajón, desde la conformación de la banda U2, con más de cuatro décadas en los que ha recopilado éxitos como ‘Where The Streets Have No Name’ o ‘Pride In The Name Of Love’. Sin embargo, el vocalista confesó que por su activismo político ha sido blanco de amenazas que han puesto en riesgo su vida.

Actualmente el cantante se encuentra promocionando el libro ‘Surrender: 40 Songs, One Story’ en el que recogió las memorias de su vida personal y trayectoria musical. El vocalista reveló durante el Festival de Literatura de Cheltenham, en Inglaterra, que oficiales de inteligencia le advirtieron a su esposa que era blanco principal por su activismo.

Música y conciencia social

“Todavía me afecta mucho”, explicó el cantante según registró el medio The Times UK y agregó que su familia no estuvo exenta de ser amenazada de secuestros. “Un líder de una pandilla en Dublín había planeado secuestrar a mis hijas. Su gente había estado vigilando nuestra casa por varios meses”, sostuvo el artista.

Otro de los momentos en que su vida corrió peligro fue cuando interpretó la canción, ‘Pride In The Name Of Love’ en el que rindió tributo a Martin Luther King Jr. La banda se encontraba en Arizona, Estados Unidos, cuando en un show le dijeron que no cantara el verso sobre el asesinato del líder, pues no llegaría “hasta el final de la canción”, recordó el vocalista.

Actualmente el cantante de 52 años está a la espera de que su libro llegue a los estantes de librerías de diferentes países del mundo a inicios de noviembre. A raíz de ello, el músico hará una gira en varias ciudades de Europa y América del Norte para hacer conversatorios con sus admiradores.