Bono sorprendió con un concierto en una estación de metro de Kiev

Bono sorprendió al mundo y habitantes de Kiev con un inesperado concierto en una estación de metro de la capital de Ucrania. El líder de U2 no llegó solo, lo hizo junto al guitarrista de The Edge e interpretaron varios clásicos de la banda.

El cantante de 61 años mostró su apoyo a Ucrania y elogió al país europeo en su lucha por la libertad, además de pedir paz y condenar la invasión de Rusia. Bono también cantó, junto a un soldado ucraniano, Stand By Me pero cambián ‘Me’ por ‘Ukraine’, mientras a las afueras sonaban las sirenas antiaéreas.

La agrupación ucraniana Antytila agradeció el gesto de Bono y The Edge a través de redes sociales. «Esta noche vinimos de Kharkiv a Kiev por invitación personal de la leyenda mundial Bono. Cantamos “Stand by you” sin ensayo, ¡solo improvisando! (…) Gracias, Bono y The Edge por venir, gracias a la gente de Irlanda por tan gran apoyo a Ucrania», escribieron junto a un video donde muestran parte de su interpretación.