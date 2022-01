Bono revela que odia el nombre de su banda U2 y algunas canciones

Para nadie es un secreto que U2 es una de las bandas más exitosas y populares de la historia del rock. Los irlandeses han logrado cautivar a millones de personas alrededor del mundo, pero al parecer Bono, su vocalista, no está contento con el trabajo que ha realizado con la agrupación, amada por fieles fanáticos.

Durante una entrevista de Bono con el podcast Awards Chatter, el cantante de 61 años que al parecer está pasando por una crisis, reveló que no le gusta el nombre de la banda y que odia la mayoría de sus canciones.

“Realmente no me gusta. En nuestra cabeza era como el avión espía U-boat, era futurista – y como resultó implicar este tipo de aquiescencia, no me gusta el nombre. Todavía no me gusta. Paul McGuinness, nuestro primer mánager, dijo: ‘Mira, es un nombre genial, va a quedar bien en una camiseta. Una letra y un número’”, dijo el artista sobre el nombre U2.

Además de que no le gusta el nombre de su exitosa banda, Bono confesó que hay canciones que no soporta escuchar, pero no por la agrupación, sino por su voz “macho irlandés”, que parece “forzada”.

“He estado en el coche cuando suena una de nuestras canciones en la radio y me he puesto del color de, como decimos en Dublín, escarlata. Me da mucha vergüenza”, ha confesado el artista, que como era de esperase, tiene sorprendidos a sus fanáticos y colegas.