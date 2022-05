Sweetest Thing: la ocasión en que Bono compuso una canción para que su esposa lo perdonara

Archivado en: • •

U2 y el planeta rock están de celebración. Su voz líder está de cumpleaños. Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, cumple este martes 10 de mayo 62 años y el mundo lo recuerda como uno de los cofundadores de una de las bandas más aclamadas e influyentes de la historia. Una carrera brillante de casi 50 décadas junto a su banda.

A través de su cuenta de Twitter, U2 quiso festejar su cumpleaños compartiendo un video que es el adelanto de una serie de capítulos que narrarán las memorias de Bono con U2. Una complicación que muestra las mejores anécdotas de aquel adolescente inquieto de Dublin, Irlanda, quien luego se convertiría en una de las estrellas más grandes de la historia del rock.

“Es el cumpleaños de Bono y ya salió la noticia. Ha escrito unas memorias. RENDICIÓN: 40 canciones, una historia. Próximamente el 1 de noviembre. Él lee el capítulo ‘Out Of Control’ sobre cómo comenzó a escribir el primer sencillo de U2 el 10 de mayo de 1978, en su cumpleaños número 18, hace 44 años”.

It’s #Bono’s birthday & the news is out. He’s written a memoir. ‘SURRENDER: 40 Songs, One Story’

Coming 1 Nov. He reads from the chapter #OutOfControl about starting to write U2’s 1st single on 10 May 1978, his 18th birthday, 44 yrs ago. https://t.co/b95HrfaFcC #SurrenderMemoir pic.twitter.com/xOcUmmxs3j

— U2 (@U2) May 10, 2022