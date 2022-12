Prensa francesa asegura que el tercer gol de Argentina no debió contar y explica la razón

Archivado en: •

La final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina vs Francia no solo dejó un agónico 3-3, ni una serie de penales no apta para cardíacos, ni un hat-trick del 10 Mbappé; como era de esperarse, también dejó su polémica, sobre todo por el tercer gol de Argentina.

A los 108 minutos de compromiso tanto Argentina como Francia quisieron evitar a toda costa la definición desde el punto penal, por esta razón la banda de Messi puso el 3-2 después de un letal contragolpe que dejó como consecuencia el tercer gol de la serie y el segundo del 10 argentino.

En la repetición del gol se ve claramente cuando la pelota entra en su totalidad al arco, no obstante, desde Francia no reclaman por este detalle, sino que se fijaron en otro detalle que vieron desde su perspectiva.

Resulta que mientras Messi empujaba la pelota después de un remate potente que soltó Lloris, dos jugadores de la banca de Argentina invadieron el terreno de juego aun cuando la jugada no había terminado.

Así es como lo asegura L’Équipe, el famoso diario francés, donde sostiene que la tercera anotación de la Selección Argentina no debió contar en el marcador de la final, sosteniendo que hubo una invasión de los jugadores suplentes de la ‘albiceleste’ justo en la jugada en la que Messi ponía el tercer gol para su selección.

Selon le règlement, le second but de Messi, dans la prolongation, aurait dû être refusé par l'arbitre de la rencontre, Szymon Marciniak. Des remplaçants argentins étaient, déjà, sur la pelouse avant que le ballon ne dépasse la ligne de but d'Hugo Lloris https://t.co/zR3T2EekCR pic.twitter.com/D8cmoe8xw5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 19, 2022

Por su parte, Szymon Marciniak, el árbitro encargado de impartir justicia en la final de Qatar, no dudó en pitar el gol, teniendo en cuenta que el balón entró en el arco, jugada que en un inicio llenó de esperanzas a los franceses al creer que la esférica no había pasado la línea de gol.