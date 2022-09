‘Taylor Hawkins Tribute Concert’: siga el concierto en vivo

Archivado en: •

Foo Fighters y la familia Hawkins se unen para presentar ‘The Taylor Hawkins Tribute Concert’, un evento en el que se hace un homenaje al legado del baterista, que murió en marzo de este 2022, en Bogotá.

El evento, que se está desarrollando en el estadio de Wembley en Londres, cuenta con la presencia y talento de artistas como Brian May y Roger Taylor de Queen, Geddy Lee y Alex Lifeson de Rush, la líder de Pretenders Chrissie Hynde, Liam Gallagher de Oasis, el líder de Queens of the Stone Age Josh Homme, Supergrass y Mark Ronson, el comediante Dave Chappelle, entre otros.

‘The Taylor Hawkins Tribute Concert’ está disponible en todo el mundo a través de canales de cable, streaming y plataformas digitales como Pluto TV, Paramount+ y MTV.

Siga la transmisión aquí: