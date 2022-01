Robert Smith elige sus 5 canciones favoritas de The Cure

Durante su carrera en la música, Robert Smith ha creado grandes canciones en solitario y junto a su legendaria banda The Cure, que tiene millones de fanáticos alrededor del mundo.

En diferentes entrevistas, el músico británico ha revelado cuáles son las canciones que más le gustan y que más le llenan el alma.

Desde el lanzamiento del álbum debut ‘Three Imaginary Boys’, los británicos han presentado grandes temas que han acompañado a diferentes amantes de la música en grandes momentos de sus vidas, razones por las cuales son fanáticos muy fieles.

En declaraciones con medios de comunicación como Chicago Tribune, Far Out Magazine y NME, Robert Smith reveló que ‘A Forest’, ‘Faith’, ‘Boys Don’t Cry’, ‘Just Like Heaven’ y ‘Wish’ son las cinco canciones que más le gustan de The Cure.