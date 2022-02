Rivers Cuomo, de Weezer, creó su propia app de streaming llamada ‘Weezify’

‘Weezify‘ así se llama la nueva aplicación de streaming lanzada por Rivers Cuomo, líder de Weezer. A diferencia de otras plataformas, esta ofrece 3.500 maquetas grabadas entre 1975 2017 que antes vendía en su página web.

Cuomo aseguró que él mismo hizo la aplicación, disponible en App Store y Google Play, y que le tomó todo el 2021 poder hacerla. Rivers ya había vendido previamente 2.500 maquetas inéditas, pero quizo avanzar en su oferta y por eso decidió crear ‘Weezify’.

«¿Cansado de Spotify? Ven a Weezify», escribió el músico en Twitter.

Tired of Spotify? Come on over to Weezify. https://t.co/sZ97eMbOXwhttps://t.co/DcKQVGeQ38https://t.co/c9oCph9EwW

— Rivers Cuomo (@RiversCuomo) January 30, 2022