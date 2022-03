Red Hot Chili Peppers presenta ‘Poster Child’ el segundo sencillo de ‘Unlimited Love’

A pocas semanas de conocer ‘Unlimited Love‘, Red Hot Chili Peppers sigue presentando adelantos de lo que será este nuevo álbum. Recientemente conocimos ‘Black Summer’ y este viernes presentan ‘Poster Child’.

‘Unlimited Love‘ llega el próximo 1 de abril y cuenta con la participación de John Frusciante, quien no aparecía en los trabajos de RHCP desde ‘Stadium Arcadium’ (2006).

Este nuevo álbum fue producido por Rick Rubin, quien ya había participado en trabajos como Californication, By The Way y el Stadium Arcadium.

Posterior al lanzamiento de ‘Unlimited Love’, la banda se prepara para iniciar una gira por estadios acompañado A$AP Rocky, Thundercat, Anderson .Paak & The Free Nationals, HAIM, Beck, the Strokes, King Princess y St. Vincent.

Escucha aquí ‘Poster Child’ lo nuevo de RHCP: