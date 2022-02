Red Hot Chili Peppers estrenan ‘Black Summer’, un adelanto de su próximo álbum

El primer adelanto del nuevo álbum de Red Hot Chili Peppers ya está aquí. Se trata de ‘Black Summer’ y es una muestra de lo que vamos a escuchar el próximo 1 de abril cuando la banda libere el disco completo.

‘Unlimited Love’, nombre del álbum, tendrá un total de 17 canciones producidas por Rick Rubin y contará con la participación de John Frusciante. El emblemático guitarrista no participaba en la banda desde ‘Stadium Arcadium’.

Frusciante fue considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. También participó en en ‘Mothers Milk’, ‘Blood Sugar Sex’ y ‘By the way’.

Esta es la lista completa de ‘Unlimited Love’

1 ‘Black Summer’

2 ‘Here Ever After’

3 ‘Aquatic Mouth Dance’

4 ‘Not the One’

5 ‘Poster Child’

6 ‘The Great Apes’

7 ‘It’s Only Natural’

8 ‘She’s a Lover’

9 ‘These Are the Ways’

10 ‘Whatchu Thinkin’’

11 ‘Bastards of Light’

12 ‘White Braids & Pillow Chair’

13 ‘One Way Traffic’

14 ‘Veronica’

15 ‘Let ’Em Cry’

16 ‘The Heavy Wing’

17 ‘Tangelo’