The Shape I’m Takin’: Red Hot Chilli Peppers lanza nuevo sencillo

Los Peppers están de estreno y traen nueva música este viernes 25 de noviembre para todos sus fanáticos. Se trata de ‘The Shape I’m Takin’’, una canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.

Esta canción no es completamente nueva y antes fue bonus track de la edición japónesa de Return of the Dream Canteen. Esta no es la primera vez que la banda hace esto, también habían lanzado el bonus track ‘Nerve Flip’ como sencillo digital.

Aquí puede escuchar la canción.