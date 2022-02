Presentadora se enteró en vivo que bombardearon su casa en Ucrania

La invasión de Rusia a Ucrania ha dejado una serie de hechos por lamentar. En redes sociales se ha difundido el video donde se ve a la periodista ucraniana Olga Malchevska junto a Karin Giannone discutiendo sobre la situación de su país.

En esos momentos, Malchevska recibe un mensaje de su madre de la cual no tenía información desde hace varios días. Instantes después muestran imágenes de una unidad residencial atacada por el ejército ruso, allí Olga se da cuenta que se trataba de la casa de su familia, donde había vivido.

«Este edificio real es mi hogar. Estoy tratando de ver dónde está mi apartamento real porque vivía en el sexto piso«, expresó la periodista ucraniana.

«Simplemente no puedo pensar en mi cabeza que lo que estoy viendo es un lugar donde solía vivir», puntualizó.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.

We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.

Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA

— Karin Giannone (@KarinBBC) February 25, 2022