Pinche Pinchadiscos de Rubén Albarrán llega al Festival Día de Rock 2022

Archivado en: •

Medellín y Bogotá vivirán una experiencia inigualable con grandes exponentes del rock el próximo 14 de agosto en el Aeroparque Juan Pablo II. No obstante, la cumbia y el show de Pinche Pinchadiscos del artista mexicano promete poner a vibrar a los antioqueños en el marco de la Feria de las Flores.

Albarrán suma su nombre a una gran lista de artistas compuestas por: Panteón Rococó, Crazy Town, Don Tetto, División Minúscula, Allison, IRA, Nepentes, Popcorn, La Toma, Providencia, Margarita Siempre Viva, Laberinto ELC, Johnie All Stars, Nueve Once, Serbia, Tourista, No Señal, Nada Personal, Golpe de Estasdo y Pacífico Sur.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Festival Día de Rock (@diaderockcol)

Mira también: Festival Día de Rock 2022 revela su cartel oficial

Vale recordar que este evento también tendrá lugar en la capital de la República el próximo 13 de agosto en el Parque de diversiones Salitre Mágico.

De igual manera, los asistentes a estos eventos en dos de las principales capitales del país no solo disfrutarán de dos días de rock, cumbia y sonidos alternativos que nos identifican como latinoamericanos, sino que también habrá otras atracciones como mercadeo rock, zona de comidas y en el caso de Bogotá con atracciones como carros chocones, Karts y Castillo del terror. Además de otros atractivos ofrecidos por la promotora del evento: Beck’s.

Te puede interesar: El rock en español se apodera de El Duelo: Soda Stereo vs Café Tacuba

Boletería

Las boletas para el Día de Rock 2022 se encuentran disponibles en la página web del evento que en ambas locaciones (General- VIP) tienen los siguientes precios en las respectivas ciudades.

Bogotá:

General: 175 mil pesos + servicio

VIP: 340 mil pesos + servicio

Medellín:

General: 120 mil pesos + servicio

VIP: 160 mil pesos + servicio