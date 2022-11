Paren todo porque Guns N’ Roses estrenó una nueva versión de ‘November Rain’

La versión original de ‘November Rain’ fue estrenada en 1991, una canción que ha marcado generaciones por su lirica e instrumentalización, de hecho, es una de las canciones más escuchadas hasta el día de hoy.

La canción ya suma más de 1955 millones de reproducciones en la plataforma digital, YouTube, y más de 300.000 comentarios.

El tema esta dedicado a un amor, por lo que ha hecho sentir identificados a miles de fanáticos de la exitosa banda.

Nueva versión de ‘November Rain’

La banda sorprendió en las ultimas horas con una nueva versión de la canción donde una orquesta conformada por 50 músicos esta incluida, sin embargo, las voces grabadas en 1991 siguen siendo las mismas.

Esta nueva versión se une a la colección especial de ‘Use Your Illusion’ que une dos de sus más grandes álbumes.

En esta colección encontraran 97 canciones, 63 de estas son completamente inéditas, algunas de sus interpretaciones son: ‘Always on the Run’ junto a Lenny Kravitz y ‘Mama Kin’ y ‘Train Kept A-Rollin’’ con Steven Tyler y Joe Perry.