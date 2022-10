TBT: Lenny Kravitz confiesa el secreto de su don para “soñar sus álbumes”

En jueves de TBT recordamos al gran cantautor estadounidense Lenny Kravitz, quien habló con el director de Radiocktiva 97.9 FM, Julio Escovar, entorno a su música, la forma como se mantiene positivo en momentos adversos y cómo compone sus riffs en la guitarra.

El intérprete de éxitos como: Fly Away, Rock n’ Roll is Dead, Mr. Cab Driver y Are You Gonna Go My Way?, se refirió al proceso de grabación de sus álbumes como “experiencias de vida”.

“Para mí, es sobre experimentar la vida, procesarla y después dejarla salir en forma de álbum. Y después me iré de tour, experimento más la vida, vivo, me tomo un descanso y hago otro álbum. Así es como lo he estado haciendo por 30 años”, manifestó Kravitz.

Kravitz y su positivismo en tiempos difíciles

El artista estadounidense también reveló su ‘secreto’ para mantener vibras positivas en medio de situaciones bélicas como a las que a diario se viven en el planeta y cómo su música transmite ese positivismo a sus fans.

“El mundo está sufriendo y esas son las decisiones que han tomado aquellos que están a cargo. Destruir, invadir tierras, y aún no hemos aprendido cómo aceptar las diferencias entre todos nosotros, apreciarlas y respetarlas. Amar a los otros aunque no sean iguales. Entonces, con estos dos grandes problemas: destruyendo el planeta y destruyéndonos unos a otros, eso no llevará a nada (…) Así que estamos en una encrucijada, tenemos que decidir si vivir o no, si queremos llevarnos bien o no. Y sí, puede ser difícil pero me mantengo positivo. Hasta el último respiro de mi vida”, agregó el cantautor.

Finalmente, Kravitz habló sobre cómo el recibió el “don de soñar su música y sus álbumes”. Afirma que siempre ha soñado con canciones y que luego soñó con un álbum completo, lo cual definió como “una forma hermosa de trabajar”.