¿No se valora al artista Local? Goyo de Chocquibtown arremete contra el FEP 2023

Archivado en: •

Este martes se dio a conocer el Line-Up oficial del Festival Estéreo Picnic 2023, que contará con cuatro días de diversión y música en el campo de golf Briceño 18 del 23 al 26 de marzo del año entrante.

A través de las redes sociales de la organización del evento, se revelaron los nombres que hacen parte del cartel oficial y que serán los encargados de poner a vibrar a los colombianos durante cuatro días.

Mira también: Los memes más divertidos que dejó el Line-Up del Festival Estéreo Picnic 2023

Uno de los grandes atractivos de esta edición y por lo que muchos habían esperado por años, es la presentación de una de las bandas de punk más aclamadas: Blink-182 con el regreso de su vocalista y cofundador Tom DeLonge.

Adicionalmente, la incursión de artistas de talla mundial como lo son Rosalía, Drake, The 1975, Billie Eilish y The Chemical Brothers, entre muchos más.

También se cuenta con la participación de una gran variedad de artistas nacionales, entre los que destacan los nombres de Alci Acosta, Morat y Ryan Castro y muchos más. No obstante, también hubo críticas al cartel por parte de la reconocida ‘Goyo’ de Chocquibtown.

Te puede interesar: Festival Estéreo Picnic 2023: ¿Cuánto cuestan las boletas y cómo comprarlas?

Sin mencionar explícitamente al Festival Estéreo Picnic, pero reaccionando recién conocidos los nombres, fue claro que se refería al cartel.

No vamos en ese cartel por que lo locales no debemos regalar su trabajo, vamos donde valoren. 🫶🏾

“No vamos en ese cartel porque los locales no debemos regalar su trabajo, vamos donde valoren. Ni pa’ allá nos asomamos. Ya no somos unos culicagados”, trinó la artista en su cuenta de Twitter.

Otros internautas trataron de dar un poco más de contexto a las afirmaciones, ya que se especula que la gran cantidad de artistas nacionales que actúan en el FEP, lo hacen para darse a conocer ya que es “una gran vitrina”, sin embargo la remuneración no sería la esperada.

Este tuit le da todo el contexto necesario a el ge goyo. Porque a mi cada que me empiezan a contar de un evento como una ✨vitrina✨ ya se que me van a decir que no hay para pagar.

La mejor manera de apoyar un artista siempre es pagándole por su trabajo. 😠 pic.twitter.com/4RWN2mVjqL

— Mar (@MarianaBuenoM) October 11, 2022