Blink-182 anuncia gira mundial con el regreso de Tom DeLonge

Es oficial. Tom DeLonge regresa a Blink-182 con el anuncio de una gira mundial en 2023 al lado de Travis Barker y Mark Hoppus, para recordar aquellos temas que marcaron la infancia y adolescencia de muchas generaciones alrededor de la música punk.

Este sorpresivo pero muy esperado anuncio se dio luego de que un podcast de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, especulara sobre el regreso del vocalista que dejó la banda indefinidamente en 2015, pero tras 7 años volvía para emocionar a sus millones de fans que crecieron con su música.

No cabe duda de que esta es una excelente noticia porque desde ya los fanáticos del grupo californiano esperan volver a cantar esos temas como: ‘All The Small Things’, ‘What’s My Age Again?’, ‘Stay Together for the Kids’ y ‘First Date’, entre muchos más.

Troy Hanson, vicepresidente de programación de rock de Cumulus Media, fue quien aseguró que DeLonge ha regresado oficialmente como miembro del grupo.

Como parte de la expectativa que se creó en redes sociales acerca de este reencuentro fue la eliminación de todas las publicaciones de la banda de su cuenta de Instagram. Como si se fuera a comenzar de cero, pero con ‘la titular’ de sus épocas doradas.

Vuelve el Line Up Original de Blink-182

Recordemos que Blink-182 se fundó oficialmente en 1992 por el vocalista Tom DeLonge, Mark Hoppus, y Scott Raynor, quien fuera reemplazado posteriormente por el baterista Travis Barker. DeLogne fue sustituido por Matt Skiba y ahora toma de nuevo su lugar para llevarle al público los mejores recuerdos de la infancia.

Sobre la gira, el grupo prepara el anuncio sobre cuáles son los países que visitará el próximo año y también se especula sobre música nueva.