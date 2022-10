¿No es de ‘Muggles’? Reino Unido lanzó monedas de Harry Potter por su aniversario

Han pasado 25 años desde que publicaron el libro de ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’ de J.K. Rowling, en 1997. El primero de la saga del mundo de Hogwarts que cautivó a una generación completa, y que también creció con las adaptaciones cinematográficas de Daniel Radcliffe y Emma Watson.

Este 2022 por motivo de su aniversario, el Royal Mint, que es el organismo encargado de la fabricación de monedas y billetes en Reino Unido, anunció el lanzamiento de una colección de monedas de 25 peniques sobre Potter.

La noticia fue compartida en la cuenta oficial de Twitter del organismo, donde también detallaron que los interesados podrían adquirir las monedas en sus versiones con color y sin colores. Asimismo, la colección cuenta con cuatro piezas sobre la historia.

Harry is here! ⚡ We have made a spellbinding 50p to celebrate 25 years of #HarryPotter and the Philosopher’s Stone by @jk_rowling. Wand(er) over to our website to get yours! 🪄✨ https://t.co/j0rSQ3eHXi @wizardingworld pic.twitter.com/58hf8XjOu0

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) October 20, 2022