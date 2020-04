¡Infancia ven a mí! J.K. Rowling lanza la plataforma web ‘Harry Potter en Casa’

Con motivo de la cuarentena por coronavirus, J.K. Rowling ha lanzado una web de Harry Potter para que los niños, las familias y los fans puedan disfrutar de nuevo material y actividades relacionadas con la saga durante el confinamiento.

Según la web, este centro educativo online incluirá “contribuciones especiales de Bloomsbury y Scholastic, ingeniosos vídeos de manualidades mágicas, divertidos artículos, concursos, rompecabezas y mucho más para lectores primerizos y también para aquellos que ya están familiarizados con el mundo mágico”.

Además, entre los materiales se incluye el acceso gratuito a la versión audiolibro del primer libro de la saga, Harry Potter y la Piedra Filosofal.

“Durante los extraños momentos en que nos encontramos ahora, queremos darte la bienvenida de regreso a Hogwarts, donde encontrarás un refugio para ti, tu familia y aquellos a quienes cuidas”, reza la página.

Harry Potter y la piedra filosofal se ha sumado a la biblioteca de audiolibros gratuitos de Audible como parte de su asociación con la plataforma, por lo que está disponible en varios idiomas.

“Los padres, profesores y cuidadores que trabajan para mantener a los niños entretenidos mientras estamos encerrados pueden necesitar un poco de magia, por lo que estoy encantada de lanzar harrypotterathome.com”, escribió la autora en Twitter. Sin embargo, solo parte del contenido de la página será gratuito.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020