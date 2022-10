Murió el actor Robbie Coltrane, ‘Rubeus Hagrid’ en las películas de Harry Potter

Archivado en: •

Por: EFE

El actor británico Robbie Coltrane, célebre por su interpretación de Hagrid en la saga de películas de Harry Potter, ha muerte este viernes con 72 años, informó su agente en un comunicado.

Coltrane ganó durante su carrera cinco premios Bafta de la Academia de cine y televisión británica, tres de ellos de manera consecutiva, entre 1994 y 1996, por su participación en la serie «Cracker».

También apareció en los filmes de James Bond «GolenEye» (1995) y «The World is not Enough» (1999), y fue nombrado en 2006 Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

«Se le recordará probablemente durante décadas como Hagrid, de las películas de Harry Potter, un papel que con el que transmitió alegría tanto a niños como adultos de todo el mundo», por el que «recibía un aluvión de cartas de admiradores cada semana» desde hacía más de veinte años, dijo en una nota remitida a los medios su representante, Belinda Wright.



La familia del actor transmitió en ese comunicado su agradecimiento a la plantilla del hospital Forth Valley Royal de Lambert (Escocia), por sus «cuidados y diplomacia».

«Personalmente, le recordaré como un cliente siempre leal, así como a un fantástico actor, con una inteligencia forense y un ingenio brillante. Después de haber sido su agente durante cuarenta años, le echaré de menos», expresó Wright.

El actor británico Stephen Fry rindió tributo a la «profundidad, el poder y el talento» de Coltrane. «Adiós, viejo amigo. Te extrañaremos terriblemente», dijo en Twitter.

I first met Robbie Coltrane almost exactly 40 years ago. I was awe/terror/love struck all at the same time. Such depth, power & talent: funny enough to cause helpless hiccups & honking as we made our first TV show, “Alfresco”. Farewell, old fellow. You’ll be so dreadfully missed

— Stephen Fry (@stephenfry) October 14, 2022