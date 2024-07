Curiosa reacción de Falcao para cuidar su maleta es viral; ¿preparándose para Bogotá?

El pasado 20 de junio, Millonarios anunció la llegada de Falcao García al equipo. El jugador es uno de los mayores referentes del fútbol colombiano de la actualidad, por lo que la noticia emocionó a la hinchada embajadora. Falcao firmó un contrato por seis meses con el club colombiano, el cual tiene la posibilidad de extenderse si el equipo clasifica a la Copa Libertadores en 2025.

El samario llegó a Bogotá para unirse a la pretemporada de Millonarios a inicios del mes de julio. Su primer partido con el equipo bogotano es el martes 9 de julio a las 4:30 de la tarde, hora colombiana, en Buenos Aires, Argentina, donde se enfrentará ante el River Plate en el Estadio Más Monumental.

Falcao mencionó en más de una ocasión que su sueño era jugar para Millonarios, ya que desde pequeño fue hincha del equipo. La realidad es que García debutó con Lanceros de Boyacá, equipo de la segunda división del fútbol colombiano. Luego, pasó a las inferiores del River Plate, comenzando su carrera oficialmente en marzo del 2005. El colombiano estuvo hasta el 2009 en River, dónde jugó 111 partidos en los que anotó 45 goles.

Video viral de Falcao al llegar a Buenos Aires, Argentina

Tras el aterrizaje en la capital de Argentina, en el aeropuerto Internacional Ezeiza, Falcao protagonizó una peculiar situación que se hizo viral en redes sociales. El tigre es querido a nivel global, por lo que no es de extrañar que una multitud de sus fanáticos estuviera a la espera de su llegada.

Mientras caminaba al automóvil que lo iba a transportar al hotel, Falcao se vio en medio de un grupo de personas. Al notar que una persona a su lado estaba tocando su maleta, decidió descolgarla de uno de sus hombros y cargarla sobre su pecho. Una acción que acostumbran a realizar los bogotanos, principalmente en transporte público para evitar el robo de sus pertenencias.

La acción no pasó desapercibida ni en persona ni en redes sociales, tanto que un hincha le gritó “tranquilo Falcao, que no va a pasar nada”, intentando darle un parte de seguridad al futbolista. Mientras que, en los comentarios del video publicado en X, aseguraban que “Ya Falcao anda con morral por delante: ya es todo un bogotano”.

Ya Falcao anda con morral por delante: ya es todo un bogotano pic.twitter.com/JFonuNAGT4 — Out of Context Fútbol Colombiano (@OutofcontextFPC) July 8, 2024

¿Cómo le fue a Falcao en su debut con Millonarios?

El primer partido de Falcao García con Millonarios terminó en empate, 1 a 1. El ‘tigre’ jugó 64 minutos con los embajadores ante River Plate. Los goles estuvieron a cargo de Facundo Colidio y Santiago Giordana.

Luego del partido, Falcao mencionó que “pasaron 23 años desde que me fui de Colombia, y ahora he cumplido el sueño de ponerme la camiseta de Millonarios. En este momento solo me queda jugar en mi país, algo que nunca hice. Esta ha sido una noche especial para mí. Me siento muy orgulloso de hacer mi debut en el equipo de mis amores acá en el Monumental. Viví algo muy lindo. Recibí muchas muestras de afecto”.