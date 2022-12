¿Muy estratégica? Jugadora de póker muestra sus senos para distraer a los rivales

Archivado en: •

La curiosa frase de que “en el juego, en la guerra y en el amor todo se vale” parece que cobró relevancia para una jugadora de póker, quien acudió a una curiosa estrategia para lograr distraer a sus oponentes y llevarse así la victoria.

Pues una reconocida youtuber asiática conocida como Sashimi se ideó una ‘trampa maestra’ con la que, sin hacer trampa, logró derrotar a sus oponentes durante una partida de ‘MaxPainMonday’, un show de póker que se trasmite por internet.

La jugadora asiática decidió usar sus atributos físicos para llamar la atención de los oponentes, pues la mujer mostró sus senos y causó que las miradas de los demás jugadores se centraran en ello causando así su distracción.

En un video, que se volvió viral en redes sociales, se ve a la jugadora portar una camisa con una abertura profunda en su pecho, lo cual dejaba al descubierto gran parte de sus senos. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que uno de sus pezones se salió de la camisa, hecho que, por supuesto, causó que los otros jugadores se distrajeran.

Sashimi compartió el video del momento en el que su escote dejó al descubierto uno de sus senos durante un reñido encuentro que, finalmente, terminó ganando ella.

Durante el video se logra observar cómo el hombre que está al lado de la asiática se distrae justo cuando se da cuenta que la mujer está mostrando uno de sus pezones. De hecho, el propio narrador de la partida expresó que “Sashimi, vamos, por favor. Estoy mirando hacia otro lado de la pantalla en este momento, ¿y ustedes, chicos? Sashimi, vamos, por favor”.

Sin embargo, según reveló la jugadora, ella estaba utilizando una prótesis de senos falsos debajo de su ropa con la intención de distraer a sus oponentes.

Incluso, el mismo comentarista cayó en la ‘estrategia’ de la jugadora y decidió censurar la transmisión del evento.

Después de lo ocurrido, uno de los jugadores acusó a la mujer de fraude por haber logrado ganar 269 mil dólares (más de 1000 millones de pesos colombianos) gracias a tal distracción.

Yesterday at @MaxPainMonday

10/20/40 500 Straddle

I call KJo in SB

BB makes 1400. I call

Flop 769r

He bets 1100.

I raise 3000 as bluff. He goes ALL IN for 9k.

What should I do? pic.twitter.com/sI7c8koP8p

— さし美🐟Sashimi (@sashimipoker) December 6, 2022