Archivado en: •

La tecnología parece no tener límites, pues los dispositivos móviles cada vez están teniendo más características con las que las personas pueden hacer incontables cosas. En esta oportunidad, un celular se volvió en la herramienta perfecta para descubrir infidelidades.

En tiktok empezó a circular un video, que rápidamente se hizo viral, en el que se ve cómo una mujer descubre la infidelidad de su pareja luego de usar la cámara de su celular. Pues era tal la tecnología del teléfono, que únicamente le bastó usar el zoom para evidenciar la traición.

Descubrió infidelidad gracias al zoom de su celular

El video que evidenció tal situación fue publicado en TikTok por ‘mamirosetv’. En la grabación se puede ver cómo la mujer está espiando a su pareja desde el balcón de la casa mientras él está en una zona alejada.

Al ver que su pareja está usando el celular, a varios metros de distancia de ella, la mujer enfocó al hombre con la cámara de su teléfono y empezó a aumentar el zoom de este con el fin de lograr ver qué estaba viendo su pareja en el celular.

Le puede interesar: Banco de Bogotá por fin aclaró lo que pasó en su fiesta y su comunicado fue mejor

Según lo que mostró la espectacular cámara del teléfono de la mujer, su pareja estaba chateando con otra mujer y no se dio cuenta que desde arriba su novia lo estaba viendo.

“Por eso es que yo no creo en nadie. Tiene rato de estar allá. Él piensa que sabe más que yo, pero él no me conoce todavía”, se escucha decir a la mujer mientras enfocó la conversación de su pareja con la otra mujer.

Aunque en el video no se logra a observar qué decía la conversación, sí se alcanza a divisar algunos emojis de corazón y caras de enamorado.

Mire también: ¡Se salvó de milagro! Mujer fue arrollada por un camión mientras hablaba por celular

Al ver la presunta infidelidad de su pareja, la mujer decidió tomarle captura de pantalla a lo que estaba viendo a través de la cámara de su celular y enviársela a su pareja.

Cuando el hombre recibió el mensaje de su novia con la foto, de inmediato se giró y volteó a mirar a la mujer con una cara que reflejó bastante miedo.

El video, que logró más de 33 millones de reproducciones, generó un sinfín de reacciones entre los internautas quienes quedaron sorprendidos con la tecnología del celular, pues más de uno se antojó de comprarlo.