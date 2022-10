“Me voy hasta que me echen”: Alberto Gamero sobre su futuro con Millonarios

El director técnico de Millonarios, Alberto Gamero, salió a aclarar una serie de informaciones que han circulado principalmente por redes sociales acerca de su supuesta salida del cuadro Embajador.

Lo anterior, referente a un supuesto interés que existe de un equipo de la Liga MX de en sus servicios.

Puntualmente, el periodista Darío Ángel Rodríguez habría manifestado que un club de México estaría interesado en el entrenador samario. Para nadie es un secreto que el fútbol mexicano es uno de los mejores pagos en el continente y sería una gran oportunidad para Gamero, no obstante, su presente está enfocado en conseguir con Millonarios los títulos que en las últimas temporadas les han sido esquivos.

Cabe recordar que Gamero llegó en 2019 al club albiazul y tiene contrato hasta diciembre de 2023. Su trabajo con el conjunto bogotano ha sido objeto de elogios por parte de la prensa y también de algunos colegas.

La promoción de jugadores juveniles y la idea táctica que desarrolla su equipo en el campo de juego lo han llegado incluso a sonar como candidato de la selección Colombia, no obstante, en esa posición ya está el argentino Néstor Lorenzo.

Gamero habla de su futuro

Caracol Radio conoció la postura de Gamero sobre su futuro en Millonarios: “Gracias a Dios acá me siento bien (…) Me voy hasta que me echen”, puntualizó el estratega.