¡Más bella que nunca! Scarlett Johansson sorprende con sexys fotos en la playa

Scarlett Johansson es una de las actrices más reconocidas en la industria del cine, pues su participación en icónicas películas como ‘La Isla’, ‘Match Point’, ‘Isla de perros’, ‘Avengers: Endgame’, ‘Lucy’ y su protagónico en la ‘Viuda Negra’ la han catalogado como toda una estrella de la industria cinematográfica.

Además de su gran talento en la actuación, la también modelo ha dejado a más de uno atónito con su atractivo fisco, pues por muchos años ha sido considerada como un símbolo de la belleza de Hollywood.

Johansson siempre se ha caracterizado por presumir su belleza de forma natural, pues la actriz no necesita de mucho ‘maquillaje’ o exclusivos outfits para verse realmente linda, así lo demostró en las más recientes fotografías que se filtraron de Scarlett.

Recientemente, Scarlett se volvió tendencia en redes sociales por cuenta de una serie de fotografías en las que su abdomen no luce como siempre, sin embargo, esto es algo que a ella no le preocupa, por el contrario, se siente aún más cómoda y segura.

La actriz fue captada por un paparazzi mientras se encontraba disfrutando de un día de playa, pues en las fotografías, difundidas por ‘guacamouly’, se ve a Scarlett luciendo un sexy traje de baño color rojo, con el que dejó al descubierto su cuerpazo.

La estrella de Hollywood se mostró más natural que nunca, en un ambiente en el que estaba alejada de las cámaras, por lo que, en las fotos se le ve muy serena mientras disfruta a bordo de un bote y una moto acuática.

