Disney habría cancelado los proyectos con Scarlett Johansson

Después de la demanda de Scarlett Johansson a Disney por el estreno en simultánea de ‘Black Widow’ en cines y Disney+, los directivos de la compañía habrían tomado la decisión de vetarla de los proyectos.

Según un artículo de Giant Freaking Robot, Disney habría cortado relaciones con la actriz, incluso algunos proyectos serían cancelados.

Una de las próximas películas donde veríamos a Scarlett, no solo como protagonista, también como productora, es ‘Tower of Terror’. Esta ya no se llevaría a cabo debido al pleito generado por la demanda.

Esto también significaría que Disney le cerró las puertas para seguir en el Universo Cinematográfico de Marvel, entre otros proyectos.

Según reportan diferentes medios, la actriz intentó llegar a un acuerdo con Disney, pero no fue posible y por eso decidió demandar a la compañía.