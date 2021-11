Scarlett Johansson se une a Bono para cantar ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’

Para nadie es un secreto que Scarlett Johansson no solo tiene talento para la actuación, pues en diferentes ocasiones se le ha visto y oído cantar diferentes temas.

El próximo 22 de diciembre se lanzará la secuela de ‘Sing’, una película animada en la que diferentes animales interpretan canciones clásicas de la música y en la que Johansson le da vida a Ash.

Mire También: El actor Gael García le dará vida a un personaje de MARVEL

El tráiler de la película fue publicado y en él podemos escuchar a la actriz cantar junto a Bono, cantante de U2, ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’, tema original del disco The Joshua Tree, el cual fue lanzado en 1987.

El líder de U2 interpretará a Clay Calloway, un león que es una estrella de rock y que se convierte en un mentor de Ash, el personaje de la talentosa y hermosa actriz.