La sensual albañil que se está robando la atención en redes sociales

Francesca Hawley, una joven británica de 18 años, se volvió viral en las redes sociales luego de que sus sensuales publicaciones realizando su trabajo se volvieran virales.

Luego de no sentirse cómoda en la universidad, la joven decidió dejar sus estudios y dedicarse al mismo trabajo de su padre: la construcción, algo que al principio no fue bien tomado por su familia.

La joven asegura que ser albañil le gusta mucho y la hace sentirse muy orgullosa. Además, desde hace un tiempo se dedica a trabajar junto a su padre, quien es su jefe.

“Es un jefe increíble, muy comprensivo y servicial, aunque si hago algo mal, me meteré en los mismos problemas que los demás”, reveló la joven.

Aunque ser albañil exige moverse entre la tierra, el cemento y otros materiales, la mujer no deja la vanidad de lado y en diferentes publicaciones muestra su sensualidad al hacer su trabajo.

“La mayoría de las personas de mi edad no quieren pasar mucho tiempo con su papá, pero a mí me encanta trabajar con el mío todos los días. Me enseñó un oficio y me ayudó a encontrar el trabajo de mis sueños”, aseguró la joven, que se ha llevado la atención de miles de usuarios.