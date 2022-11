La luchadora que enamora dentro del ring y fuera en Onlyfans

Archivado en: •

Misha Montana es una mujer que ha enamorado a todos sus seguidores con el contenido que sube a sus redes sociales y también en el ring pues práctica lucha libre. La mujer ha hablado sobre los riesgos que tiene, pues al hacer este deporte puede llegar a tener complicaciones en su salud.

Es usual que la mujer comparta contenido en el que posa de forma muy sensual y siempre deja a muchos chorreando la baba, tanto en sus redes como en OnlyFans. En su perfil, siempre se le ve con muy poca ropa con la que presume su tonificada figura.

La mujer habló sobre su trabajo y qué es lo más retador de ser una luchadora libre. En el podcast Holly Randall Unfiltered dijo que participaba en el deporte de la lucha a muerte y allí se usan armas.

“La lucha libre a muerte es como la típica WWE o AEW, son luchadores profesionales entrenados, pero usan armas”, dijo.

Aseguró que ha tenido casos en los que su vida se ha visto en peligro, por la gravedad de las heridas que le causaron. Además, comentó que las personas piensan que no algunas de las escenas son fingidas, pero no es así.

“En este caso en particular, me golpearon en la cabeza con un tubo de luz y son de vidrio, es de vidrio real. Es peligroso, realmente lo es, pero me encanta, es tan emocionante para mí, lleva el arte escénico a un nivel completamente diferente”, dijo.

La mujer dijo que, los usuarios se sienten atraídos por este tipo de contenidos y les llama la atención cuando se coloca sangre sobre el cuerpo.

Mire aquí algunas de sus fotografías:

