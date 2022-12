Linda Caicedo fue una de las jugadoras que más se destacó con la Selección Colombia Femenina. La joven fue crucial tanto para el equipo de mayores, la Sub-20 y la Sub-17 y estuvo nominada a mejor jugadora del año en los Globe Soccer Awards.

El año de Linda fue bastante bueno y fue recordada a nivel mundial como una de las mejores jugadoras. Fue figura en la Copa América con la Selección Colombia Femenina de mayores, con la Sub-20 en el Mundial de Costa Rica y ahora en el Mundial Sub-17.

La jugadora volvió a ser tendencia, luego de que en redes sociales iniciaran a circular unas imágenes que mostrarían detalles de su vida privada. En un video compartido por el usuario @osoriol17 en TikTok se ven fotografías de quien seria su novia.

No se conoce la identidad de la mujer, pero el usuario que compartió el video en TikTok es privado y se llama Luisa Osorio. En estas fotografías, se ven imágenes en las que las dos jóvenes están juntas.

En un video, se les ve dándose un beso y además también se le ve posar a la mujer con una camiseta que tenía el nombre de Linda Caicedo en la espalda.

Linda hizo historia y se convirtió en una de las futbolistas más votadas en los Globe Soccer Awards que elegía a la mejor jugadora del mundo.

Linda fue finalista con junto a Alexia Putellas y Beth Meas, pero al final fue Putellas quien se llevó el galardón.

