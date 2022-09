James Rodríguez es convocado por el Olympiacos para partido contra el Aris

El futbolista colombiano James Rodríguez fue fichado por el Olympiacos de Grecia y debutará en la liga local contra el Aris Salónica por la fecha, la cual tendrá lugar este domingo 18 de septiembre al mediodía, hora colombiana.

Rodríguez fue convocado por el director técnico español Carlos Corberán junto a otros 22 jugadores, en los que no está incluido el brasileño y ex Real Madrid, Marcelo Vieira. El brasileño no hará parte de los convocados hasta que retome nivel competitivo.

James hizo pretemporada con su ex equipo el Al Rayyan de Catar y sumó minutos el pasado 7 de septiembre en la caída 1-2 del club frente al Al Markhiya.

El nuevo equipo del colombiano es conocido por ser uno de los clubes fundadores de la liga griega y uno de los que más ha ganado títulos dentro de la liga local e internacional.

Los clubes Panathinaikos (histórico rival del Olympiacos), AEK de Atenas y PAOK Salónica son algunos de los que tendrá que enfrentar el colombiano para demostrar su talento.