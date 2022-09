James Rodríguez sería el nuevo fichaje del Olympiacos de Grecia

Archivado en: •

De acuerdo con el periodista italiano Fabrizio Romano, el futbolista colombiano James Rodríguez estaría listo para firmar contrato con el Olympiacos de Grecia.

A pesar de que el equipo catarí Al-Rayyan, ni del club griego han confirmado la transferencia del cafetero, el profesional de Sky-sports ya da por hecho la llegada de Rodríguez.

Romano asegura que este 14 de septiembre James viajará de Catar a Grecia para realizarse los exámenes médicos y firmar su nuevo contrato con un club europeo.

Mire También:

Audio confirmaría que Byron Castillo es colombiano y Ecuador peligra en Catar 2022

“La concha de tu m…”; dos periodistas argentinos casi se van a las trompadas en vivo

Lo que costaría llenar el álbum de Panini del mundial Catar 2022

La llegada del colombiano al equipo griego será un préstamo del club catarí, con el que el colombiano tiene contrato.

A pesar de que las ligas de Europa cerraron sus fichajes el pasado 1 de septiembre, en Grecia se cierran hasta el 15 de septiembre, motivo por el cual se espera que el anuncio de la llegada de Rodríguez se de en las próximas horas.

Si se confirma la transferencia, el futbolista de 31 años volvería a jugar con Marcelo Vieira, ex Real Madrid, que llegó hace unas semanas al Olympiacos.

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. 🚨⚪️🔴🇨🇴 #transfers

If all goes as planned, James will sign later today.

Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2022