Se pospone concierto de Imagine Dragons en Bogotá

A solo un día de presentarse en nuestro país, Dan Reynolds, Daniel Wayne Sermon, Ben McKee y Daniel Platzman de Imagine Dragons posponen su gira por Latinoamérica.

Las malas noticias fueron informadas por la banda estadounidense en un comunicado oficial, en el que cuentan las razones del por qué de su decisión.

En el comunicado, la banda pide disculpas por tener que suspender la gira por América Latina y señala que intentará regresar a nuestro país lo más pronto posible.

«Lamentamos mucho compartir que tenemos que posponer nuestros shows en Latinoamérica. En nuestros doce años como banda, nunca hemos tenido que cancelar una gira. Algunos de ustedes saben que Dan ha estado luchando con una hemorragia en las cuerdas vocales y un nódulo desde la última etapa de la gira, y su médico le ha advertido de que salir ahora mismo podría causar una ruptura y dañar irremediablemente su voz. Mantendremos a todo el mundo informado de las nuevas fechas, y lo sentimos mucho por aquellos que han hecho planes de viaje o de otro tipo para vernos», dice el comunicado de la banda, que iba a visitar Bogotá en el marco de su Mercury World Tour.

to our friends in Latin America ❤️ pic.twitter.com/XCW3SzayjJ

— Imagine Dragons (@Imaginedragons) October 17, 2022