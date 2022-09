Hombre gana millonaria suma de dinero por haber estado acostado 60 horas

Archivado en: •

¿Quién no quisiera ganar dinero por no hacer nada? Se volvió viral en las redes sociales la historia de Zerca Pejanovic, un hombre oriundo de Brezna, que ganó 350 euros, casi dos millones de pesos, por no hacer nada.

De acuerdo con la información de medios locales, el hombre participó en el Lying Down Championship (Campeonato de Estar Tumbado), que se celebra en la ciudad desde algunos años.

El hombre estuvo acostado 60 horas y les ganó a otras nueve personas que hacían parte del concurso, que consiste en estar acostado boca arriba la mayor cantidad de tiempo y en el que los participantes solo tienen permitido levantarse cada 8 horas para ir al baño.

Este año el reto se llevó a cabo al aire libre, razón por las que se les brindó un colchón y algunas cobijas a los concursantes.

En redes sociales se compartió un video en el que se ve al hombre muy relajado mientras usa bermudas de color verde y una camiseta blanca.

Zerca Pejanovic también ganó una comida para dos personas en un restaurante de la zona, un día de rafting y un fin de semana en un hotel.